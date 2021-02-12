Касым-Жомарт Токаев высказался по предложению о внедрении экстерриториальной подсудности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался по поводу предложения Верховного Суда о внедрении принципа экстерриториальной подсудности, выступая в ходе совещания по вопросам модернизации судебной системы, передает МИА «Казинформ».

Суть данной идеи состоит в том, что для рассмотрения споров специальной IT-программой будет отбираться менее загруженный суд, независимо от его территориального расположения. Иными словами, будет возможна ситуация, когда истец и ответчик будут в одном регионе, а суд – в другом, но для этого должно быть согласие сторон.

– Очевидно, что это станет действенным инструментом против коррупции и равномерно распределит нагрузку на суды по всей стране. Идея родилась не на пустом месте. Работа судов в период пандемии показала определенные плюсы дистанционного рассмотрения дел. Это немалая экономия времени и ресурсов для участников судебных разбирательств. В целом предложение об экстерриториальной подсудности актуально, но требует глубокой проработки. Необходимо просчитать все детали, учесть все риски, – полагает Президент.