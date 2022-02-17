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Касым-Жомарт Токаев высказался о сохранении казахского языка

17 Февраля 2022 21:28
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Касым-Жомарт Токаев высказался о сохранении казахского языка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о сохранении независимости и казахского языка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Наш народ многое пережил, прошел через серьезные испытания, преодолел все трудности. Во время трагических событий народ проявил свое единство. Эту ценность мы должны передать следующим поколениям. Будущее Казахстана, безусловно, будет светлым. Я в это искренне верю. У нас только одна Родина. Другой нет и не будет. Независимость страны превыше всего. Это аксиома, истина. Беречь ее как зеницу ока – наш общий долг», - сказал Глава государства в интервью телеканалу «QAZAQSTAN».

По словам Президента, суверенная страна – это единый народ, вовлеченный в мировые процессы. Это страна, которая доказала свою самостоятельность не словами, не лозунгами, а реальными делами.

«Ни у кого не должно возникать сомнений по поводу того, сохраним ли мы суверенитет. Напротив, каждый из нас должен задаваться вопросом: «Как мы будем укреплять нашу Независимость?». Что касается нашего языка, то мы и его сохраним. Иначе и быть не может, ведь в самые сложные моменты истории язык сохранился благодаря нашим мудрым предкам, благодаря нашему народу», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что вместе с тем нужно провести языковую реформу. И здесь дело не в скорейшем переходе на латинскую графику.

«К этому вопросу следует подойти со всей серьезностью. Необходима тщательная экспертиза. Нельзя спешить в таких вопросах, как языковая политика, ведь это очень чувствительная тема», - заключил Президент.


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#Президент Казахстана   #Политика   #Интервью Президента РК  
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Автор:

Анеля Касымова

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