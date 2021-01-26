Касым-Жомарт Токаев высказался о ситуации с коронавирусом в Павлодарской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области наблюдается один из самых высоких показателей прироста заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к акиму региона Абылкаиру Скакову, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время в вашем регионе наблюдается один из самых высоких показателей прироста заболеваемости коронавирусом. Ваша ближайшая оперативная задача - преодолеть эту тревожную ситуацию вместе с Правительством, в частности, с Министерством здравоохранения принять срочные меры с тем, чтобы улучшить ситуацию в области, которая в этой части нас беспокоит», - сказал в ходе расширенного заседания Правительства Касым-Жомарт Токаев.

Ранее К. Токаев отметил , что вакцинация от коронавируса должна выправить эпидемиологическую ситуацию.

Напомним, сегодня проходит расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

Как ранее сообщалось, на заседании Правительства представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также рассмотрены планы на предстоящий период.











