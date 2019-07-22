Касым-Жомарт Токаев высказался о расстрелах коррупционеров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Социализм – идеология, которая всегда будет овладевать умами подрастающего поколения. Об этом сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в интервью российскому журналисту Алексею Пивоварову в документальном фильме «Президент 2.0», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я сам один раз видел, как коррупционеров расстреливали на стадионе. Ужасное впечатление. Людей привезли на грузовиках, высадили. На глазах повязки. Усадили на колени, объявили приговоры. И каждому по выстрелу в затылок. Всем, кто там оказался. Это было в 1988 году в одном из южных городов Китая», – сказал К.Токаев.

Президент отметил, что он не осуждает КНР, потому что таковы исторические культурные традиции этого государства.

«Возможно, если они не будут применять подобного рода методы наказания, не только за коррупцию, кстати говоря – за разбойные нападения, за изнасилования, за ограбления банков и так далее, – то они не справятся с ситуацией в стране», – сказал Президент.

Глава государства также высказался по поводу событий на площади Тяньаньмэнь в 1980-е годы.

«Во-первых, радикальные экономические реформы приводят к очень серьезным социальным потрясениям. Это первый вывод. Второй вывод – нужно должным образом проводить идеологическую работу, прежде всего, среди молодежи. Разъяснять смысл реформ. Третье – опасность коррупции, которая подрывает веру людей в реформы. И четвертый вывод, возможно, спорный – тогда китайское руководство приняло правильное решение, остановив студенческую манифестацию с применением силы. Потому что в противном случае Китай мог погрузиться в пучину беспорядков, которые привели бы к тяжелейшим последствиям для будущего этой страны. Другими словами, нынешнего Китая сейчас не существовало бы», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Отвечая на вопрос журналиста, Президент отметил, что он не ратует за социализм. В то же время, по мнению К.Токаева, социализм – идеология, которая всегда будет овладевать умами подрастающего поколения. Потому что социализм ассоциируется с социальной справедливостью.

«Социализм не умер. Но я сторонник социализма лишь в той мере, когда речь идет о социальной справедливости. Я сторонник, можно сказать, социализма с человеческим лицом», – заявил Президент.