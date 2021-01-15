-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Касым-Жомарт Токаев высказался о профилактике суицида и буллинга среди детей
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мы должны решить вопросы защиты прав детей. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе первой сессии Парламента РК седьмого созыва, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы должны решить вопросы защиты прав детей. Необходимо усилить государственный контроль и найти действенные механизмы для профилактики суицида и буллинга среди детей», - сказал Касым-Жомарт Токаев.
При этом Глава государства добавил, что мы не должны упускать из внимания вопросы инклюзивного развития детей, нуждающихся в особом уходе.
«Необходимо не откладывать вопрос создания нормативной базы для увеличения эффективности соответствующих служб в учреждениях образования. Решение социально-значимых вопросов не является задачей только госорганов. Необходимо в это принять участие всему обществу», - подчеркнул Президент.
- В стране началась демократизация - Самат Нуртаза
- Особое внимание Президент уделил развитию молодежной политики - Аида Балаева
- Снижение порога прохождения в Мажилис будет способствовать развитию многопартийности в Казахстане - эксперт
- Касым-Жомарт Токаев предложил внедрить в Казахстане индекс развития молодежи
- В Казахстане предложили отказаться от штрафов за нарушение эпиднорм
- Полный текст выступления Главы государства на открытии первой сессии Парламента РК VII созыва
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана