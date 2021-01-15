Касым-Жомарт Токаев высказался о профилактике суицида и буллинга среди детей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мы должны решить вопросы защиты прав детей. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе первой сессии Парламента РК седьмого созыва, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы должны решить вопросы защиты прав детей. Необходимо усилить государственный контроль и найти действенные механизмы для профилактики суицида и буллинга среди детей», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

При этом Глава государства добавил, что мы не должны упускать из внимания вопросы инклюзивного развития детей, нуждающихся в особом уходе.

«Необходимо не откладывать вопрос создания нормативной базы для увеличения эффективности соответствующих служб в учреждениях образования. Решение социально-значимых вопросов не является задачей только госорганов. Необходимо в это принять участие всему обществу», - подчеркнул Президент.