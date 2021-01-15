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Касым-Жомарт Токаев высказался о профилактике суицида и буллинга среди детей

15 Января 2021 12:05
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Касым-Жомарт Токаев высказался о профилактике суицида и буллинга среди детей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мы должны решить вопросы защиты прав детей. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе первой сессии Парламента РК седьмого созыва, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы должны решить вопросы защиты прав детей. Необходимо усилить государственный контроль и найти действенные механизмы для профилактики суицида и буллинга среди детей», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

При этом Глава государства добавил, что мы не должны упускать из внимания вопросы инклюзивного развития детей, нуждающихся в особом уходе.

«Необходимо не откладывать вопрос создания нормативной базы для увеличения эффективности соответствующих служб в учреждениях образования. Решение социально-значимых вопросов не является задачей только госорганов. Необходимо в это принять участие всему обществу», - подчеркнул Президент.


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#Президент Казахстана   #Общество   #Первое заседание Парламента-2021  
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Автор:

Серик Сабеков

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