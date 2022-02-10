Касым-Жомарт Токаев выразил удовлетворенность переговорами с Владимиром Путиным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев озвучил заявление после переговоров с Президентом Российской Федерации Владимиром, Путиным, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я хотел бы выразить сердечную признательность Президенту Российской Федерации за любезное приглашение посетить Москву с официальным визитом. Только что мы завершили продолжительные переговоры с достигнутыми договоренностями, о которых очень емко проинформировал вас уважаемый Владимир Владимирович Путин. Переговоры были очень насыщенными, я бы сказал интересными. Пользуясь возможностью, я бы хотел выразить свое удовлетворение тем, как прошли эти переговоры», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента РК, нынешний год является знаковым для наших государств.

«Мы отмечаем 30-летите в установлении дипломатических отношений межу нашими государствами. За это время, опираясь на крепость дружбы, общность истории, ментальную близость наших народов, мы выстроили действительно образцовое межгосударственное сотрудничество. Благодаря интенсивному политическому диалогу, добились впечатляющих успехов практически по всем направлениям. Наша самая протяженная в мире сухопутная граница являет всему международному сообществу яркий пример настоящего образцового добрососедства, надежного сотрудничества и стратегического партнерства», - заключил Глава государства.