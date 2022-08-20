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Касым-Жомарт Токаев выразил удовлетворение итогами переговоров с Владимиром Путиным
20 Августа 2022 11:48

Касым-Жомарт Токаев выразил удовлетворение итогами переговоров с Владимиром Путиным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По завершении продолжительных переговоров один на один с Президентом России Владимиром Путиным в Сочи Президент Касым-Жомарт Токаев выразил удовлетворение их итогами. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь Главы государства Руслан Желдибай, передает МИА «Казинформ».

«По мнению Главы государства, переговоры прошли в исключительно дружеской атмосфере, отличались взаимной доверительностью и деловитостью. В ходе переговоров, отметил Президент, обсуждался весь спектр вопросов, касающихся торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, взаимодействия двух стран на международной арене. Выражено обоюдное понимание важности неуклонной реализации достигнутых на уровне глав государств договоренностей правительствами двух стран. Президенты условились о продолжении регулярных рабочих контактов. Касым-Жомарт Токаев выразил искреннюю признательность Владимиру Путину за проявленное им радушие и гостеприимство», - проинформировал Руслан Желдибай.

Как сообщалось ранее, 19 августа в Сочи Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе встречи главы государств обстоятельно обсудили актуальные вопросы многопланового стратегического партнерства. Особое внимание было уделено укреплению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Фото: akorda.kz


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