8 Июля 2022 12:45

Касым-Жомарт Токаев выразил сочувствие семье экс-Премьер-министра Японии Синдзо Абэ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил сочувствие семье японского политика экс-Премьер-министра Синдзо Абэ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram Президента РК.

«На бывшего Премьер-министра Японии Синдзо Абэ совершенно покушение, которое вызвало в Казахстане чувство глубокого сожаления и возмущения. Выражаю искренне сочувствие семье японского политика», - написал Президент Казахстана.

Как сообщалось ранее, бывший Премьер-министр Японии был ранен сегодня в результате нападения.



