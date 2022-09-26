Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с жертвами при нападении на школу в Ижевске

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту России, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с человеческими жертвами в результате нападения на школу в городе Ижевске.

«С большим сожалением воспринял печальную весть о гибели граждан, в том числе детей, в результате бесчеловечного акта нападения в школе №88 города Ижевска Российской Федерации. Разделяя горечь невосполнимой утраты, выражаю Вам искренние соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – говорится в телеграмме.

Ранее собщалось о стрельбе в школе №88 города Ижевска. Школа находится в центре Ижевска недалеко от здания администрации города. Сейчас там учатся 982 школьника, работают 80 учителей.

По данным Следственного комитета, которые приводит ТАСС, погибли 15 человек: 4 взрослых и 11 несовершеннолетних. Ранения получили 24 человека, среди них 22 ребенка. Стрелявший покончил с собой.

В Удмуртии с 26 по 29 сентября объявили траур по погибшим.