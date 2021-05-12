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    18:52, 11 Май 2021 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с гибелью школьников в Казани

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил искренние соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с трагической гибелью российских школьников в гимназии в городе Казани. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

    «В этот час разделяю скорбь тяжелейшей утраты с семьями погибших детей и выражаю им сочувствие», – говорится в телеграмме Главы государства.

    Как сообщалось, при стрельбе в казанской гимназии №175 погибли восемь человек, 21 находится в различных больницах.

    День траура объявили в Татарстане, семьи погибших и пострадавшие получат выплаты.


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