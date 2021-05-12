Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с гибелью школьников в Казани

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил искренние соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с трагической гибелью российских школьников в гимназии в городе Казани. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

«В этот час разделяю скорбь тяжелейшей утраты с семьями погибших детей и выражаю им сочувствие», – говорится в телеграмме Главы государства.

Как сообщалось, при стрельбе в казанской гимназии №175 погибли восемь человек, 21 находится в различных больницах.

День траура объявили в Татарстане, семьи погибших и пострадавшие получат выплаты.