Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с авиакатастрофой в Татарстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту России, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев с глубоким прискорбием воспринял печальную весть о гибели людей в результате крушения самолета в Мензелинском районе Республики Татарстан.

«От имени народа Казахстана и себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, а также надежду на скорейшее выздоровление всех пострадавших в результате этой катастрофы», – говорится в телеграмме.

Напомним, 10 октября т.г. утром возле базы РЭС в Мензелинске рухнул легкомоторный самолет, на борту которого находились 22 человека. 16 человек погибли , шестерых достали из-под обломков самолета живыми.

В России приостановлены полеты всех самолетов типа L-410. Запрет будет действовать до окончания расследования трагедии.

11 октября в Татарстане объявлено днем траура.