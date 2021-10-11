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    14:01, 11 Октябрь 2021 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с авиакатастрофой в Татарстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту России, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев с глубоким прискорбием воспринял печальную весть о гибели людей в результате крушения самолета в Мензелинском районе Республики Татарстан.

    «От имени народа Казахстана и себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, а также надежду на скорейшее выздоровление всех пострадавших в результате этой катастрофы», – говорится в телеграмме.

    Напомним, 10 октября т.г. утром возле базы РЭС в Мензелинске рухнул легкомоторный самолет, на борту которого находились 22 человека. 16 человек погибли , шестерых достали из-под обломков самолета живыми.

    В России приостановлены полеты всех самолетов типа L-410. Запрет будет действовать до окончания расследования трагедии.

    11 октября в Татарстане объявлено днем траура.

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    Президент Президент Казахстана Главная Россия
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