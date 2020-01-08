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Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с крушением самолета близ Тегерана

8 Января 2020 19:28
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Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с крушением самолета близ Тегерана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета близ Тегерана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграммы соболезнования главам ряда государств, граждане которых погибли в результате крушения самолета компании «Международные авиалинии Украины» вблизи аэропорта г. Тегерана.

Как известно, 8 января лайнер компании «Международные авиалинии Украины» потерпел катастрофу после взлета из аэропорта г. Тегерана. На борту самолета находилось порядка 180 пассажиров. Все они погибли.



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Ключевые слова: Президент Казахстана, Акорда, Украина, Иран,
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