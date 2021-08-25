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Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной академика Надира Надирова

25 Августа 2021 11:24
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Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной академика Надира Надирова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной видного ученого, академика Национальной академии наук Республики Казахстан, общественного деятеля Надира Надирова, передает МИА «Казинформ».

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Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Берик Уали.
«Надир Надиров был одним из основоположников отечественной нефтехимии, внес огромный вклад в усиление научного и экономического потенциала Казахстана. Он занимал активную общественную позицию, способствовал укреплению межнационального согласия в нашей стране.
Светлая память о Надире Каримовиче навсегда останется в сердцах знавших его людей, а его имя будет вписано золотыми буквами в летопись казахстанской науки», – говорится в телеграмме Главы государства.

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#Президент Казахстана   #Наука   #Утраты  
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