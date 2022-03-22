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    22:42, 21 Март 2022 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Си Цзиньпину

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Глава государства с глубоким прискорбием воспринял сообщение о многочисленных жертвах в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании «China Eastern Airlines» в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая.

    «Разделяя горечь утраты, в этот тяжелый момент от имени всех казахстанцев и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, а также всему китайскому народу», – говорится в телеграмме.

    Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines потерпел крушение в Гуанси-Чжуанском автономном районе (ГЧАР) на юге Китая. На борту самолета находилось 132 человека - 123 пассажира и 9 членов экипажа.




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