+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: -1 °С
USD 382.59 EUR 429.00
RUB 6.16 CNY 54.97
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семье Серикболсына Абдильдина

1 Января 2020 18:17
Поделиться:
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семье Серикболсына Абдильдина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семье известного общественного деятеля Серикболсына Абдильдина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Facebook пресс-секретаря Президента РК Берика Уали.

Новости по теме

Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с новым 2020-м годом
Касым-Жомарт Токаев пригласил Владимира Путина совершить официальный визит в Казахстан Текст Закона «О статусе педагога» опубликован в республиканских СМИ Глава государства дал ряд конкретных поручений Премьер-Министру

Известный общественный деятель и ученый Серикболсын Абдильдин внес значительный вклад в развитие страны и формирование парламентаризма, отметил Президент РК.

Разделяя горечь утраты с близкими и родными Серикболсына Абдильдина, Глава государства выразил им искренние соболезнования.

Ранее сообщалось о том, что скончался государственный деятель, доктор экономики Серикболсын Абдильдин.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Президент Казахстана, Общество,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив