Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семье Серикболсына Абдильдина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семье известного общественного деятеля Серикболсына Абдильдина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Facebook пресс-секретаря Президента РК Берика Уали.

Известный общественный деятель и ученый Серикболсын Абдильдин внес значительный вклад в развитие страны и формирование парламентаризма, отметил Президент РК.

Разделяя горечь утраты с близкими и родными Серикболсына Абдильдина, Глава государства выразил им искренние соболезнования.

Ранее сообщалось о том, что скончался государственный деятель, доктор экономики Серикболсын Абдильдин.