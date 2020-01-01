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Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семье Серикболсына Абдильдина
1 Января 2020 18:17
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семье известного общественного деятеля Серикболсына Абдильдина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Facebook пресс-секретаря Президента РК Берика Уали.
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Известный общественный деятель и ученый Серикболсын Абдильдин внес значительный вклад в развитие страны и формирование парламентаризма, отметил Президент РК.
Разделяя горечь утраты с близкими и родными Серикболсына Абдильдина, Глава государства выразил им искренние соболезнования.
Ранее сообщалось о том, что скончался государственный деятель, доктор экономики Серикболсын Абдильдин.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Общество,
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