Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семье поэта Шомишбая Сариева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким выдающегося поэта, заслуженного деятеля Казахстана Шомишбая Сариева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Шомишбай Нагашыбайулы был одним из ведущих представителей казахской поэзии. Его замечательные стихи и поэмы пользовались широким признанием среди читателей. Многолетнее плодотворное творчество поэта внесло существенный вклад в обогащение духовного мира нашего народа», – говорится в телеграмме.

Напомним, сегодня стало известно о кончине заслуженного деятеля Казахстана.