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    18:34, 15 Февраль 2021 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семье поэта Шомишбая Сариева

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким выдающегося поэта, заслуженного деятеля Казахстана Шомишбая Сариева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Шомишбай Нагашыбайулы был одним из ведущих представителей казахской поэзии. Его замечательные стихи и поэмы пользовались широким признанием среди читателей. Многолетнее плодотворное творчество поэта внесло существенный вклад в обогащение духовного мира нашего народа», – говорится в телеграмме.

    Напомним, сегодня стало известно о кончине заслуженного деятеля Казахстана.


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