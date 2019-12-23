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Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семье кыргызского режиссера Болота Шамшиева
23 Декабря 2019 19:07
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной выдающегося кыргызского режиссера Болота Шамшиева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
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«Болот Толенович оставил неизгладимый след в мировом киноискусстве. Он внес огромный вклад в укрепление многовековой дружбы и сплоченности наших народов. Его экранизации произведений классиков казахской литературы и драматургии стали общим культурным достоянием народов Казахстана и Кыргызстана. Уверен, что имя Болота Шамшиева навсегда сохранится в нашей памяти», - говорится в телеграмме.
Ключевые слова: Президент Казахстана,
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