Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семье известного кардиолога Серика Бекбосынова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ- Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким известного кардиохирурга Серика Бекбосынова. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

«Серик Темирханович работал в Национальном научном кардиохирургическом центре и был одним из лучших специалистов в области сердечно-сосудистой хирургии. Его профессионализм, как самого молодого кардиохирурга в мире, проводившего операцию на сердце, был высоко оценен. Он спас много человеческих жизней.

Яркий образ Серика Темирхановича, усердно трудившегося на благо страны и являвшегося настоящим мастером своего дела, останется в нашей памяти», – говорится в телеграмме.