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    11:21, 21 Июль 2021 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семье известного кардиолога Серика Бекбосынова

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ- Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким известного кардиохирурга Серика Бекбосынова. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

    «Серик Темирханович работал в Национальном научном кардиохирургическом центре и был одним из лучших специалистов в области сердечно-сосудистой хирургии. Его профессионализм, как самого молодого кардиохирурга в мире, проводившего операцию на сердце, был высоко оценен. Он спас много человеческих жизней.

    Яркий образ Серика Темирхановича, усердно трудившегося на благо страны и являвшегося настоящим мастером своего дела, останется в нашей памяти», – говорится в телеграмме.


    Теги:
    Здравоохранение Президент Президент Казахстана Главная Общество
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