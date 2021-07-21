11:21, 21 Июль 2021 | GMT +6
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семье известного кардиолога Серика Бекбосынова
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ- Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким известного кардиохирурга Серика Бекбосынова. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает МИА «Казинформ».
«Серик Темирханович работал в Национальном научном кардиохирургическом центре и был одним из лучших специалистов в области сердечно-сосудистой хирургии. Его профессионализм, как самого молодого кардиохирурга в мире, проводившего операцию на сердце, был высоко оценен. Он спас много человеческих жизней.
Яркий образ Серика Темирхановича, усердно трудившегося на благо страны и являвшегося настоящим мастером своего дела, останется в нашей памяти», – говорится в телеграмме.