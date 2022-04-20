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    13:05, 20 Апрель 2022 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным Виктора Зайберта

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства направил телеграмму соболезнования родным и близким ученого-археолога, доктора исторических наук Виктора Зайберта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Виктор Федорович всю свою жизнь посвятил археологическим исследованиям и раскопкам, изучению степной цивилизации. С его именем связаны уникальные по своей значимости открытия о богатом наследии Атбасарской и Ботайской культур, о первых свидетельствах одомашнивания и разведения лошадей на территории современного Казахстана.

    В. Зайберт оставил ценное научное достояние, пользовался среди коллег заслуженным авторитетом, был примером для молодых ученых», - говорится в телеграмме.

    Как сообщалось, в Северо-Казахстанской области на 76-м году жизни скончался доктор исторических наук, профессор археологии, член-корреспондент Германского археологического института, Академии общественных наук РК, ученый с мировым именем Виктор Федорович Зайберт.



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