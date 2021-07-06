Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным поэтессы Асельхан Калыбековой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким в связи со смертью народной поэтессы Казахстана Асельхан Калыбековой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу в Facebook пресс-секретаря Президента РК Берика Уали.

«Выражаю соболезнования в связи с кончиной народной поэтессы Казахстана Асельхан Алишеровны, обладательницы ордена «Парасат».

Асельхан Алишеровна горела как звезда на горизонте айтыса. Она стала любимым поэтом народа. Dнесла огромный вклад в развитие духовного богатства нашего народа. Надеюсь имя Асельхана Калыбекова навсегда останется в памяти нашего народа» - отмечается в телеграмме cоболезнования.