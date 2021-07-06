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    20:10, 05 Июль 2021 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным поэтессы Асельхан Калыбековой

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким в связи со смертью народной поэтессы Казахстана Асельхан Калыбековой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу в Facebook пресс-секретаря Президента РК Берика Уали.

    «Выражаю соболезнования в связи с кончиной народной поэтессы Казахстана Асельхан Алишеровны, обладательницы ордена «Парасат».

    Асельхан Алишеровна горела как звезда на горизонте айтыса. Она стала любимым поэтом народа. Dнесла огромный вклад в развитие духовного богатства нашего народа. Надеюсь имя Асельхана Калыбекова навсегда останется в памяти нашего народа» - отмечается в телеграмме cоболезнования.


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