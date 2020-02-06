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Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Реджепу Эрдогану
6 Февраля 2020 16:46
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
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Президент Казахстана с глубоким прискорбием встретил трагическое известие о многочисленных человеческих жертвах и пострадавших в результате схода снежных лавин в турецкой провинции Ван.
«Разделяя Вашу скорбь в этот тяжелое время, от имени всех казахстанцев и от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам и братскому турецкому народу. Пусть Всевышний примет души усопших в рай и даст скорейшее исцеление получившим ранения», – говорится в телеграмме Главы государства.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Турция,
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