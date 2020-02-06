Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Реджепу Эрдогану

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Казахстана с глубоким прискорбием встретил трагическое известие о многочисленных человеческих жертвах и пострадавших в результате схода снежных лавин в турецкой провинции Ван.

«Разделяя Вашу скорбь в этот тяжелое время, от имени всех казахстанцев и от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам и братскому турецкому народу. Пусть Всевышний примет души усопших в рай и даст скорейшее исцеление получившим ранения», – говорится в телеграмме Главы государства.