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Касым-Жомарт Токаев выразил  соболезнования Реджепу  Эрдогану в связи с землетрясением

25 Января 2020 14:31
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Касым-Жомарт Токаев выразил  соболезнования Реджепу  Эрдогану в связи с землетрясением

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Касым-Жомарт Токаев с глубоким прискорбием воспринял печальное известие о многочисленных человеческих жертвах и пострадавших в результате землетрясения в турецкой провинции Элязыг.

«Разделяя Вашу скорбь в этот тяжелый момент, от имени всех казахстанцев и от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам и братскому турецкому народу. Пусть Всевышний примет души усопших в рай и даст скорейшее исцеление раненым», – говорится в телеграмме.

Ранее соболезнования народу Турции выразил Елбасы Нурсултан Назарбаев.

Напомним, 24 января на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8 балла. Его эпицентр находился в уезде Сивридже провинции Элязыг. По последним данным, число погибших достигло 21, раненых – 1030.

По предварительной информации, граждан РК среди пострадавших не зафиксировано.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Турция,
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