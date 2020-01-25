Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Реджепу Эрдогану в связи с землетрясением
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Касым-Жомарт Токаев с глубоким прискорбием воспринял печальное известие о многочисленных человеческих жертвах и пострадавших в результате землетрясения в турецкой провинции Элязыг.
«Разделяя Вашу скорбь в этот тяжелый момент, от имени всех казахстанцев и от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам и братскому турецкому народу. Пусть Всевышний примет души усопших в рай и даст скорейшее исцеление раненым», – говорится в телеграмме.
Ранее соболезнования народу Турции выразил Елбасы Нурсултан Назарбаев.
Напомним, 24 января на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8 балла. Его эпицентр находился в уезде Сивридже провинции Элязыг. По последним данным, число погибших достигло 21, раненых – 1030.
По предварительной информации, граждан РК среди пострадавших не зафиксировано.
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