Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Республики Корея

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту Республики Корея Мун Чже Ину, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства с глубоким прискорбием воспринял весть о кончине матери Президента Республики Корея Мун Чже Ина г-жи Кан Хан Ок.

«В связи с кончиной Вашей дорогой матери г-жи Кан Хан Ок выражаю Вам и Вашим близким искренние соболезнования, разделяю Вашу скорбь. Уверен, что светлый образ и благие дела г-жи Кан Хан Ок навсегда сохранятся в сердцах членов семьи и всех соотечественников», – говорится в телеграмме.