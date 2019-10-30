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Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Республики Корея
30 Октября 2019 18:38
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту Республики Корея Мун Чже Ину, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
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Глава государства с глубоким прискорбием воспринял весть о кончине матери Президента Республики Корея Мун Чже Ина г-жи Кан Хан Ок.
«В связи с кончиной Вашей дорогой матери г-жи Кан Хан Ок выражаю Вам и Вашим близким искренние соболезнования, разделяю Вашу скорбь. Уверен, что светлый образ и благие дела г-жи Кан Хан Ок навсегда сохранятся в сердцах членов семьи и всех соотечественников», – говорится в телеграмме.
Ключевые слова: Президент Казахстана,
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