Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Пакистана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства направил телеграмму с соболезнованиями Президенту Пакистана Арифу Алви в связи с разрушительным землетрясением в провинции Белуджистан в юго-западной части страны, которое повлекло многочисленные жертвы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия», – говорится в телеграмме.

Ранее сообщалось о том, что рано утром в четверг, 7 октября, горную часть пакистанской провинции Белуджистан потрясло мощное землетрясения силой 5,9 балла, в результате которого по меньшей мере 20 человек погибли и более 300 получили ранения, а также разрушены несколько домов.