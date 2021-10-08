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    18:44, 07 Октябрь 2021 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Пакистана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства направил телеграмму с соболезнованиями Президенту Пакистана Арифу Алви в связи с разрушительным землетрясением в провинции Белуджистан в юго-западной части страны, которое повлекло многочисленные жертвы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия», – говорится в телеграмме.

    Ранее сообщалось о том, что рано утром в четверг, 7 октября, горную часть пакистанской провинции Белуджистан потрясло мощное землетрясения силой 5,9 балла, в результате которого по меньшей мере 20 человек погибли и более 300 получили ранения, а также разрушены несколько домов.

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