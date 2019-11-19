Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту ОАЭ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Объединенных Арабских Эмиратов шейху Халифе бен Заиду аль Нахаяну. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту Объединенных Арабских Эмиратов шейху Халифе бен Заиду аль Нахаяну в связи с кончиной его брата, видного общественного деятеля ОАЭ шейха Султана бен Заида аль Нахаяна.

В телеграмме отмечается, что шейх Султан посвятил свою жизнь беззаветному служению интересам Эмиратов и их народа. Касым-Жомарт Токаев подчеркивает, что в памяти народа Казахстана Султан аль Нахаян навсегда останется как добропорядочный гражданин, авторитетный политик и историческая личность, внесшая существенный вклад в укрепление двустороннего сотрудничества.

«Разделяя Вашу скорбь в связи с этой невосполнимой утратой, от себя лично и от имени народа Казахстана выражаю глубокие соболезнования Вам и всему народу Эмиратов», - говорится в телеграмме.