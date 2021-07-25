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Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Индии
25 Июля 2021 10:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту Индии Рам Нат Ковинду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
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Глава государства с глубоким прискорбием воспринял весть о гибели людей и серьезных разрушениях, вызванных наводнениями и оползнями в штате Махараштра.
«От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям погибших и выражаю надежду на полное и скорейшее выздоровление пострадавших. Пусть Ваши соотечественники, пропавшие без вести, благополучно вернутся в свои семьи. В это трудное время мы солидарны с народом Индии», – говорится в телеграмме.
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