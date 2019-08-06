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Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Египта

6 Августа 2019, 11:53
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Египта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту Арабской Республики Египет Абдель Фаттаху Ас-Сиси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате террористических актов в столице Египта - городе Каире.

«Казахстан в целях обеспечения мира и спокойствия в наших странах всегда готов продолжать сотрудничество с Египтом в деле противостояния современным вызовам и угрозам», – написал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что 17 человек погибли и более 30 человек пострадали в результате ДТП и последовавшего за ним взрыва, который произошел в понедельник утром в Каире.

Президент Казахстана   Акорда   Египет  
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