Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Председателю КНР Си Цзиньпиню

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства с глубоким прискорбием воспринял сообщение о многочисленных жертвах и пострадавших в результате сильных дождей и наводнений в китайской провинции Хэнань, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

– В этот тяжелый момент, разделяя горечь утраты, от имени всех казахстанцев и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам и семьям, потерявшим близких, а также всему народу Китая. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим в стихийном бедствии и возвращения в семьи пропавших без вести, – говорится в телеграмме.

Касым-Жомарт Токаев подтвердил, что в случае необходимости, Правительство Казахстана готово оказать соответствующую помощь.

Напомним, число погибших в результате проливных дождей в провинции Хэнань увеличилось до 25, при этом 7 человек пропали без вести.