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Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Папе Римскому Франциску

1 Января 2023, 12:02
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Папе Римскому Франциску

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства с глубоким прискорбием воспринял новость о кончине Папы Римского Бенедикта XVI, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

«Мы все хорошо знаем бывшего лидера католической церкви как выдающегося духовного деятеля и великую личность, неустанно трудившегося во имя продвижения идей мира, взаимопонимания и гуманизма. Яркий образ Его Святейшества Бенедикта XVI, внесшего огромный вклад в дело защиты и сохранения ценностей человечества, навсегда останется в памяти всей мировой общественности. Разделяя горечь утраты, в этот тяжелый момент от имени всех казахстанцев и от себя лично выражаю искренние соболезнования всей католической общине», – говорится в телеграмме.


Фото: vaticannews.va



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