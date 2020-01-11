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Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования народу Омана в связи с кончиной Султана

11 Января 2020 14:58
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Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования народу Омана в связи с кончиной Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Султану Омана Хайсаму бен Тарику Аль Саиду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

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Президент Касым-Жомарт Токаев с глубокой скорбью воспринял печальную весть о смерти Султана Омана Кабуса бен Саида.

«Кабус бен Саид посвятил свою жизнь защите интересов Омана и его народа, поддержанию мира и стабильности в регионе. Народ Казахстана всегда будет помнить Султана Кабуса как мудрого лидера, уважаемого международного политика, исторической личности и видного государственного деятеля, который внес значительный вклад в укрепление двустороннего сотрудничества. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю глубокие соболезнования народу Омана», - говорится в телеграмме.

Напомним, государственные СМИ Омана сообщили, что сегодня Хайсам бен Тарек Аль Саид стал новым правителем государства после смерти султана Кабуса бен Саида Аль Саида.

Елбасы выразил соболезнования народу Омана в связи кончиной Султана.


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Ключевые слова: Президент Казахстана,
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