+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 26 °С
Алматы: 27 °С
USD 425.37 EUR 500.66
RUB 5.75 CNY 65.61
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Джо Байдену

27 Августа 2021 16:44
Поделиться:
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Джо Байдену

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту США Джо Байдену в связи с жертвами среди американских военных в результате теракта в районе аэропорта Кабула, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Президент Казахстана принял председателя Нацсовета Федерального собрания Швейцарской Конфедерации
Президент РК поручил создать комиссию для ликвидации последствий ЧС в Жамбылской области Глава государства провел экстренное совещание в связи со взрывами в Жамбылской области Касым-Жомарт Токаев принял главу Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ Роберта Флойда

«От имени народа Казахстана я выражаю глубокие соболезнования Президенту Байдену и американскому народу в связи с многочисленными жертвами и ранеными среди военнослужащих США в результате террористической атаки на международный аэропорт Кабула», - написал в Twitter Касым-Жомарт Токаев.

«Уверен, что США с честью завершат одну из самых сложных в истории эвакуаций по воздуху. Казахстан остается приверженным объединению усилий со всеми крупными международными партнерами в рамках борьбы против терроризма», - дополнил Глава государства.

Напомним , 26 августа в районе аэропорта Кабула произошли взрывы, в результате которых погибли более ста человек.


Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #США   #Афганистан  
Поделиться:
Новости по теме
Президент Казахстана принял председателя Нацсовета Федерального собрания Швейцарской Конфедерации
Президент РК поручил создать комиссию для ликвидации последствий ЧС в Жамбылской области
Глава государства провел экстренное совещание в связи со взрывами в Жамбылской области
Касым-Жомарт Токаев принял главу Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ Роберта Флойда
Популярное
1 Установлены правила въезда казахстанцев в Узбекистан
2 В Жамбылскую область вылетели министры обороны, по ЧС, замминистра внутренних дел - Президент РК
3 Умерший от КВИ карагандинец «получил» вторую дозу вакцины после смерти
4 Возгорание и взрыв произошли в воинской части в Жамбылской области
5 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане и Костанае
6 Приостановлено движение грузовых и пассажирских поездов на станции Луговое
Читайте также
Президент изменил состав Комиссии по вопросам помилования
Изменился состав Комиссии по правам человека при Президенте РК
Установлены правила въезда казахстанцев в Узбекистан
В Жамбылскую область вылетели министры обороны, по ЧС, замминистра внутренних дел - Президент РК
Умерший от КВИ карагандинец «получил» вторую дозу вакцины после смерти
Возгорание и взрыв произошли в воинской части в Жамбылской области
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане и Костанае
Приостановлено движение грузовых и пассажирских поездов на станции Луговое
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив