Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнование Президенту Пакистана Арифу Алви

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования Президенту Пакистана Арифу Алви и народу этой страны в связи с многочисленными жертвами и пострадавшими в результате крушения пассажирского самолета вблизи международного аэропорта «Джинна» города Карачи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Я разделяю тяжелую боль семей, потерявших своих близких в этой ужасной аварии. Пусть Всевышний благословит и утешит их в это скорбное время и упокоит души погибших своей любовью и милосердием. Также желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – говорится в телеграмме.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет Pakistan International Airlines (PIA) разбился в пятницу в городе Карачи. Самолет Airbus, на борту которого находилось почти 100 человек, упал в жилом районе в Карачи. Сообщается, что, по меньшей мере, двое пассажиров выжили



