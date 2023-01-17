Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Президенту ОАЭ за содержательные переговоры

17 Января 2023, 19:35

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Президенту ОАЭ шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахаяну за гостеприимство и содержательные переговоры, передает МИА «Казинформ».

«Выражаю искреннюю признательность Президенту ОАЭ Шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахаяну за гостеприимство и содержательные переговоры, по итогам которых подписаны важные соглашения», - написал Глава государства на своей странице в сети Twitter.

Ранее сообщалось, что 15 января Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Глава государства принял участие в церемонии открытия саммита «Неделя устойчивого развития Абу-Даби» и выступил на церемонии открытия саммита. Президент также провел встречу с генеральным директором Abu Dhabi Ports Group Мухаммедом Аль-Шамиси.

Сегодня состоялась официальная церемония встречи Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева перед Дворцом Президента Объединенных Арабских Эмиратов «Аль-Ватан». После чего Глава государства и Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян провели переговоры в расширенном составе, по итогам которых подписан ряд документов. Также Главы двух государств сделали совместное заявление.

Фото: twitter.com/TokayevKZ