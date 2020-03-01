Касым-Жомарт Токаев выразил недовольство прежним руководством Жамбылской области

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Если проливается кровь, происходят столкновения, никакое развитие невозможно. Об этом заявил Глава государства на встрече с жителями Каракемера Кордайского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Если проливается кровь, происходят столкновения, никакое развитие невозможно. Это закономерно. К сожалению, прежние руководители области не осознавали этого. Поэтому я полностью сменил руководство региона, в том числе руководящий состав правоохранительных органов. Назначены новые руководители, среди которых Бердибек Машбекович Сапарбаев. Вы его хорошо знаете, это очень опытный государственный деятель. Перед ним поставлена задача не допустить дестабилизации ситуации и придать новый импульс развитию региона», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, новому руководству Жамбылской области предстоит устранить препятствия, которые мешают успешному развитию региона, и принять меры по повышению благосостояния населения



Как сообщалось ранее, Касым-Жомарт Токаев находится сегодня с рабочей поездкой в Кордайском районе .

Напомним, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка .

Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент в Twitter. «Виновные в нарушении порядка в Жамбылской области будут наказаны», - написал Глава государства.

8 февраля Глава государства сделал заявление в связи с событиями в Жамбылской области.

Создана Правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области.

Подробности конфликта в Кордайском районе Жамбылской области рассказал восьмого февраля на брифинге в СЦК министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.

Правительственная комиссия встретилась с жителями четырех сел Кордайского района.

Президент поручил освободить от занимаемых должностей ряд чиновников из-за событий в Кордайском районе.