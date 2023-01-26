Касым-Жомарт Токаев: Выборная кампания должна не разделить, а объединить страну

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления в Сенате Парламента РК заявил, что в Казахстане многообразие мнений ничем не ограничено, но выборная кампания должна не разделить, а объединить страну, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Наш принцип «разные мнения, но единая нация» незыблем. В то же время критика власти не должна быть огульной. Она должна быть конструктивной. Любым проявлениям политического радикализма, экстремизма не будет места в нашей стране. Демократия – это в первую очередь ответственность за свои слова и действия. Мы все живем в одном общем доме. Поэтому каждый гражданин, любой общественный деятель, все политические силы должны осознавать свою прямую ответственность за будущее страны.

Я обращаюсь ко всем соотечественникам: в условиях беспрецедентно сложной геополитической ситуации в мире только от нас самих, от нашего единства и сплоченности зависят мир и благополучие на нашей священной земле. Еще раз напоминаю об исключительной важности сохранения и укрепления Независимости. Это самое ценное, что есть у нашего народа.

Мы должны твердо идти курсом конструктивных реформ и делать все возможное для укрепления государственности и консолидации общества. Залогом этого являются высокая культура политической ответственности и деятельный, истинный патриотизм наших граждан. Каждый из нас должен следовать принципу взаимной солидарности. Только так мы построим Справедливый Казахстан – страну равных возможностей и прогресса», - сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на то, что выборная кампания должна не разделить, а объединить страну.

«Через несколько недель начнется электоральная кампания. Кандидаты приступят к агитационной деятельности, используя самые разные методы для получения голосов избирателей. Это обычная демократическая процедура.

В Казахстане многообразие мнений ничем не ограничено. Разрешено все, что не запрещено законом. Однако есть одна вещь, о которой мы все должны помнить. Выборная кампания должна не разделить, а объединить страну.

Хочу вновь призвать кандидатов воздержаться от действий, которые могут посеять смуту в обществе. Неосторожное слово или необдуманный шаг могут пагубно сказаться на будущем всей страны. Это должен понимать каждый наш соотечественник», - отметил Глава государства.

Касым-Жомарт подчеркнул, что в Казахстане действуют партии с разными политическими позициями.

«Плюрализм дает возможность государству развиваться эволюционным путем. У нас действуют партии с разными политическими позициями. Также вполне закономерно несовпадение взглядов кандидатов по тем или иным вопросам и проблемам. Однако даже бескомпромиссных противников, придерживающихся противоположных убеждений, объединяют общие ценности. Это наша благословенная Отчизна и священная Независимость.

Об этих непреложных истинах я писал в статье «Независимость превыше всего». Как известно, борьба за Независимость тесно связана с государственной политикой и повседневным трудом. Мы все в ответе за будущее. Наши потомки будут пристально изучать, каких политических позиций мы придерживались.

Исходя из того, какое государство оставит им в наследство старшее поколение, они будут оценивать нынешнее время. Поэтому мы должны сплотиться ради достижения общей цели», - сказал он.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании Сената Парламента РК. Президент РК отметил, что страна вступила в новый этап развития. Глава государства вновь предложил Маулена Ашимбаева на должность председателя Сената.

Фото: t.me/aqorda_resmi