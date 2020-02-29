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Касым-Жомарт Токаев встретится с жителями Кордайского района

29 Февраля 2020 14:22
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Касым-Жомарт Токаев встретится с жителями Кордайского района

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев посетит с рабочей поездкой Жамбылскую область, в ходе которой он встретится с жителями Кордайского района. Об этом Глава государства рассказал в эксклюзивном интервью информационно-аналитическому порталу Informburo.kz, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Касым-Жомарт Токаев ответил на вопрос касательного того, что намерено предпринять государство, чтобы не допустить повторения трагических событий, произошедших в Кордайском районе.

«Завтра, 1 марта, я выезжаю с рабочей поездкой в Жамбылскую область. Планирую встретиться с жителями сел в Кордайском районе, где проживают казахи и дунгане. Очевидно, что мы должны переосмыслить наши подходы к вопросу межнациональных, межэтнических отношений. Казахстан был и будет территорией дружбы и согласия. Наш девиз: единство в многообразии. Все национальности, этнические группы, проживающие здесь, по сути, являются единой нацией. За рубежом нас знают как «казахи», поскольку в названии нашего государства звучит именно это слово», - рассказал Глава государства в интервью.

«Разумеется, не может быть и речи о покушении на самобытность каждого этноса, постоянно проживающего в Казахстане. Все они имеют и будут иметь право на изучение и применение своих языков, развитие культур, соблюдение обычаев», - сказал Касым-Жомарт Токаев.



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Ключевые слова: Президент Казахстана, События в Кордае,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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