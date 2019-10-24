Касым-Жомарт Токаев встретился с Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев встретился со звездами мирового тенниса Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Приветствуя именитых теннисистов в резиденции «Акорда», Глава государства поблагодарил Рафаэля Надаля и Новака Джоковича за приезд в Казахстан и участие в показательном матче.

«Это замечательная возможность увидеть игру выдающихся теннисистов современности в Казахстане. Чрезвычайно важна благотворительная цель этого матча. Ваш приезд в нашу столицу служит ярким свидетельством поддержки, которая оказывается развитию тенниса в Казахстане. Уверен, что мастер-класс, который вы дадите детям, станет для них хорошим примером и воодушевит их пойти по вашим стопам», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Высоко оценив развитие тенниса в Казахстане, Рафаэль Надаль и Новак Джокович высказали признательность Президенту за возможность встречи.

«Это мой третий визит в Казахстан. Я получал большое наслаждение от каждого приезда в эту прекрасную столицу, однако этот приезд особенный, поскольку мне удалось встретиться с Вами и побывать в этом великолепном дворце «Акорда», - отметил Рафаэль Надаль.

«Благодарю Вас, господин Президент, за поддержку тенниса в Казахстане. Мы весьма рады внести вклад в развитие и популяризацию тенниса в Вашей стране», - сказал Новак Джокович.

Касым-Жомарт Токаев пожелал спортсменам дальнейших успехов и поздравил Рафаэля Надаля с недавней женитьбой.



