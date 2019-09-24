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Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Швейцарской Конфедерации Ули Маурером

24 Сентября 2019 22:55
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Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Швейцарской Конфедерации Ули Маурером

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - На полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом Швейцарии Ули Маурером, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

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Главы государств рассмотрели широкий спектр вопросов двусторонней повестки дня.

В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев отметил высокий уровень казахстанско-швейцарского сотрудничества.


«Швейцария – один из основных партнеров Казахстана в Европе по объемам двусторонней торговли и инвестициям. Наши страны активно развивают проекты в банковской, строительной и аграрной отраслях», - сказал Президент.

Глава государства обратил внимание швейцарского коллеги на наличие ряда перспективных совместных проектов в сфере финансовых услуг, машиностроения, химии, фармацевтики, сельского хозяйства, пищевой отрасли и туризма.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пригласил Ули Маурера посетить в текущем году Казахстан с официальным визитом.


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Ключевые слова: ООН, Президент Казахстана, 74-я Генассамблея ООН,
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