Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом компании «Goldman Sachs»

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Нью-Йорке встретился с президентом компании «Goldman Sachs» Дэвидом Соломоном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи обсуждались основные направления деятельности компании в Казахстане, в том числе в рамках сотрудничества с Международным финансовым центром «Астана».

Глава государства поблагодарил Дэвида Соломона за участие его компании в реализации комплексного плана приватизации в Казахстане, а также вхождение в ряды акционеров биржи МФЦА в 2018 году.

Касым-Жомарт Токаев выразил интерес к более тесному сотрудничеству с «Goldman Sachs» в реализации новых проектов в Казахстане, в частности, расширении спектра взаимодействия с МФЦА и содействии выходу казахстанских компаний на IPO.