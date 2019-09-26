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Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом компании «Goldman Sachs»

26 Сентября 2019 05:16
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Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом компании «Goldman Sachs»

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Нью-Йорке встретился с президентом компании «Goldman Sachs» Дэвидом Соломоном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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В ходе встречи обсуждались основные направления деятельности компании в Казахстане, в том числе в рамках сотрудничества с Международным финансовым центром «Астана».

Глава государства поблагодарил Дэвида Соломона за участие его компании в реализации комплексного плана приватизации в Казахстане, а также вхождение в ряды акционеров биржи МФЦА в 2018 году.

Касым-Жомарт Токаев выразил интерес к более тесному сотрудничеству с «Goldman Sachs» в реализации новых проектов в Казахстане, в частности, расширении спектра взаимодействия с МФЦА и содействии выходу казахстанских компаний на IPO.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, США,
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