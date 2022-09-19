19 Сентября 2022, 20:55

Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Eurasia Group Яном Бреммером

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Находящийся с рабочим визитом в Нью-Йорке Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с известным американским экспертом, основателем исследовательской и консалтинговой компании Eurasia Group Яном Бреммером, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

Собеседники обменялись мнениями по актуальным вызовам и трендам современности.

Фото: t.me/bort_01