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Касым-Жомарт Токаев встретился с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном
1 Октября 2019 14:40
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ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу Президента в Twitter.
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«На полях ВЕЭС в Ереване встретился с Премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном. Елбасы был хорошим другом его отца, покойного Ли Куан Ю. Договорились укреплять сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной, финансовой и транспортно-логистической сферах», - говорится в сообщении.
Ключевые слова: Президент Казахстана,
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