Касым-Жомарт Токаев встретился с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу Президента в Twitter.

«На полях ВЕЭС в Ереване встретился с Премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном. Елбасы был хорошим другом его отца, покойного Ли Куан Ю. Договорились укреплять сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной, финансовой и транспортно-логистической сферах», - говорится в сообщении.



