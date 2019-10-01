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Касым-Жомарт Токаев встретился с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном

1 Октября 2019 14:40
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Касым-Жомарт Токаев встретился с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу Президента в Twitter.

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«На полях ВЕЭС в Ереване встретился с Премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном. Елбасы был хорошим другом его отца, покойного Ли Куан Ю. Договорились укреплять сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной, финансовой и транспортно-логистической сферах», - говорится в сообщении.


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Ключевые слова: Президент Казахстана,
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