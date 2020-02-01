Касым-Жомарт Токаев встретился с Премьер-Министром РФ Михаилом Мишустиным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Акорде прошла встреча Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, передает МИА «Казинформ».

Глава государства поздравил Михаила Мишустина с недавним назначением на пост Премьер-Министра, пожелал ему успехов в работе на благо России и передал привет своему коллеге Владимиру Путину.

«Свой первый зарубежный визит в качестве Председателя Правительства вы совершаете в Казахстан, в этом мы видим большое символическое значение. Так же как, впрочем, и практическое значение с точки зрения развития нашего стратегического сотрудничества и взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь, Михаил Мишустин поблагодарил Президента Казахстана за приглашение в Нур-Султан и пригласил его посетить празднование 75-летия Великой Победы 9 мая в Москве.

«Россию и Казахстан объединяют братские, партнерские, союзнические отношения. Динамично развивается наше торгово-экономическое, инвестиционное взаимодействие, укрепляются межрегиональные связи и связи деловых кругов. Наши страны также играют ведущую роль в процессе евразийской экономической интеграции, ОДКБ, СНГ, ШОС и других многосторонних форматах. Во многом это заслуга Первого Президента Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева, с которым, надеюсь, я сегодня тоже увижусь», - отметил российский премьер.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что придает большое значение грядущему празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Я с большим удовольствием принимаю приглашение посетить именно в этот день Москву, побывать на Красной площади, посмотреть Парад Победы. Это наш общий праздник, это действительно Великая Победа. Я как сын фронтовика придаю большое значение празднованию Дня Великой Победы, и, естественно, мы будем вместе в этот день», - сказал Глава государства.







В Казахстане Глава правительства РФ принял участие в Евразийском межправительственном совете, провел переговоры с Премьер-Министром РК Аскаром Маминым, участвовал в форуме Digital Almaty.

При поддержке Телерадиокомплекса Президента РК