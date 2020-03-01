Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями дунганской диаспоры

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев в доме культуры села Сортобе провёл встречу с представителями дунганской диаспоры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент отметил, что Казахстан является территорией дружбы, мира и согласия, общей родиной для представителей всех этнических групп. В самые трудные годы казахская земля приняла все народы, которые в силу разных исторических обстоятельств оказались здесь.

Глава государства заявил, что необходимо сделать правильные выводы из случившегося в Кордайском районе.

– Произошедшие трагические события должно остаться позади. Впереди нас ожидает совместная жизнь, совместное созидание. Мы должны извлечь уроки. Никогда раньше такого не было. Это упущение, в том числе и властных структур. Поэтому практически в тот же день я сменил всё руководство области, в том числе руководство правоохранительных органов, - сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Правительственная комиссия во главе с Бердибеком Сапарбаевым будет работать для того, чтобы восстановить все объекты и решить социальные вопросы. Ситуация в регионе будет оставаться под пристальным вниманием.

Президент призвал представителей дунганской диаспоры воспитывать молодежь с уважением к культуре каждого народа, уважать казахский язык и государственные символы Казахстана.

– Ваши дети должны изучать казахский язык, знать русский и родной дунганский язык. Государство будет оказывать всяческую помощь в развитии вашей культуры, сохранении обычаев. В то же время очень важно, чтобы ваши люди знали государственный язык. Особенно те, кто живет в сельской местности, - отметил Глава государства.

Также Президент указал на то, что у молодых людей есть хорошие перспективы работать по всему Казахстану, а не только в нескольких селах одного Кордайского района.

– Казахстан – большая и богатая страна. На севере у нас есть плодородные земли. Почему мы должны оставаться на одном месте? Направляйте своих детей на север, на восток. Казахстан – огромная страна. Север, запад, юг, восток – везде для ваших детей открывается возможность работать и зарабатывать деньги, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства призвал собравшихся сделать все, чтобы эта трагедия никогда не повторилась. Перед новым руководством правоохранительных органов региона поставлены задачи обеспечить порядок и безопасность жителей, а также пресечь преступность.

На встрече также выступил почетный гражданин Кордайского района Шисыр Динласон, который выразил благодарность казахскому народу, в своё время приютившему дунган, за гостеприимство и милосердие. Ветеран труда сказал, что местные дунгане с большим сожалением отнеслись к произошедшим событиям и приносят свои извинения.

Учитель казахского языка и литературы сельской школы Сортобе Эдик Суларов рассказал о своём большом стремлении учить местных детей государственному языку и истории Казахстана, обычаям и традициям казахского народа.

По окончании встречи Президент Казахстана перед домом культуры побеседовал с бойцами СОБР и военнослужащими Национальной гвардии, которые обеспечивают общественный правопорядок в селах Каракемер, Масанчи и Сортобе.

Как сообщалось ранее, Касым-Жомарт Токаев находится сегодня с рабочей поездкой в Кордайском районе.

Напомним, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка .

Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент в Twitter. «Виновные в нарушении порядка в Жамбылской области будут наказаны», - написал Глава государства.

8 февраля Глава государства сделал заявление в связи с событиями в Жамбылской области.

Создана Правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области.

Подробности конфликта в Кордайском районе Жамбылской области рассказал восьмого февраля на брифинге в СЦК министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.

Правительственная комиссия встретилась с жителями четырех сел Кордайского района.

Президент поручил освободить от занимаемых должностей ряд чиновников из-за событий в Кордайском районе.