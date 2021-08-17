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Касым-Жомарт Токаев встретился с Пан Ги Муном

17 Августа 2021 19:02
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Касым-Жомарт Токаев встретился с Пан Ги Муном

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - Государственный визит Президента Казахстана в Республику Корея завершился встречей с председателем Ассамблеи Глобального института зеленого роста (GGGI), бывшим Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Пан Ги Муном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

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Собеседники обсудили вопросы, связанные с изменением глобального климата, декарбонизацией экономики, внедрением «зеленых технологий».

Касым-Жомарт Токаев и Пан Ги Мун также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и насущным вызовам современности. Особое внимание было уделено усилиям по противодействию пандемии и перспективам урегулирования ситуации вокруг Афганистана.


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#Президент Казахстана   #Корея  
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