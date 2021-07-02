Касым-Жомарт Токаев встретился с олимпийской командой Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Накануне предстоящих летних XXXII Олимпийских игр в Токио состоялась традиционная встреча Главы государства с членами национальной сборной Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Основная часть спортсменов участвовала во встрече посредством телемоста из олимпийского центра «Акбулак» в Алматинской области, где проходят заключительные сборы перед отправкой в Токио.

Выступая перед олимпийцами, Президент отметил, что защита чести страны на главных мировых спортивных состязаниях – почетная задача, большая честь и ответственность.

Глава государства напомнил, что за годы Независимости Казахстан завоевал 71 олимпийскую награду, в том числе 16 золотых медалей, за этот период в стране построено более ста крупных спортивных объектов, 16 из которых – международного уровня.

Как сказал Касым-Жомарт Токаев, Олимпийский огонь, который будет зажжен в Токио в столь сложный период, станет для всего человечества символом борьбы с глобальной пандемией. Президент отметил, что длительные локдауны почти во всех странах мира нанесли чувствительный удар по привычному ритму жизни.

– Каждому из вас пришлось проявить настоящий чемпионский характер, чтобы укрепить свои лидерские позиции на международном уровне и получить заветные олимпийские лицензии. В этих непростых условиях вы неукоснительно следовали строгому спортивному режиму самоограничений, подавая позитивный пример ответственного поведения, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент не сомневается в том, что мощная энергия поддержки казахстанцев будет сопровождать наших спортсменов на протяжении всей Олимпиады.

– В год 30-летия Независимости места на олимпийском пьедестале станут не только вашим личным достижением, но и триумфом всей нации. Они воодушевят тысячи молодых сердец заниматься спортом, вести здоровый образ жизни и твердо следовать своей цели, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В своем выступлении Глава государства назвал в качестве приоритета развитие массового и детско-юношеского спорта.

– Именно на этой базе мы улучшим здоровье нации и воспитаем новое поколение олимпиоников – спортивных звезд, которыми будет гордиться вся страна. Такая политика придаст мощный импульс развитию спортивных секций и дворовых клубов, создаст реальные стимулы для детских тренеров и поможет выявить новую плеяду одаренных атлетов, – считает он.

Касым-Жомарт Токаев высказал уверенность в том, что в Токио наши спортсмены покажут свои рекордные результаты и усилят позиции страны среди ведущих спортивных держав мира.

Глава государства также высоко оценил вклад тренеров в спортивные достижения Казахстана. Как считает Президент, за каждым триумфом атлетов стоит кропотливый, самоотверженный труд наставников, который зачастую остается вне софитов и камер.

В ходе церемонии Касым-Жомарт Токаев впервые вручил Государственный флаг Республики Казахстан сразу двум знаменосцам – олимпийской чемпионке по легкой атлетике Ольге Рыпаковой и серебренному призеру чемпионата мира по боксу Камшыбеку Кункабаеву.

От имени национальной сборной Ольга Рыпакова выразила благодарность Главе государства за теплый прием и добрые пожелания.

– Ваше напутствие – это мощная поддержка для нас. Мы чувствуем неподдельную любовь нашего народа, а также понимаем возложенную на нас ответственность. Мы приложим все свои силы и умения, чтобы достойно представить нашу Родину, – сказала Ольга Рыпакова.

Боксер Камшыбек Кункабаев пообещал Президенту, что команда сделает все, чтобы оправдать доверие казахстанцев.

— Это большая честь и ответственность получить флаг нашей страны из Ваших рук. Мы сделаем все, чтобы этот флаг, священный для олимпийцев символ, как можно чаще поднимался в Токио, чтобы там звучал наш гимн, – отметил капитан сборной Казахстана по боксу.

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа, а Паралимпийские игры - с 24 августа по 5 сентября.