Касым-Жомарт Токаев встретился с казахстанскими паралимпийцами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства встретился с членами национальной сборной накануне XVI летних Паралимпийских игр. Президент отметил, что спортсмены, впервые в истории независимого Казахстана завоевавшие 25 лицензий на Паралимпийские игры, отправляются защищать наш флаг в столь представительном составе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

«Не каждому по силам стать лучшим среди тысяч спортсменов мира и завоевать лицензию на предстоящие Игры. Вы доказали, что этого можно добиться благодаря настойчивости и профессиональной подготовке. Это значит, что каждый из наших паралимпийцев уже победитель. Все соотечественники гордятся вами», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что государство будет поддерживать граждан, занимающихся паралимпийскими видами спорта.

«Около 20 тысяч человек в стране регулярно занимаются паралимпийскими видами спорта. 500 из них входят в состав национальной сборной. Мы и впредь будем создавать необходимые условия для развития паралимпийского спорта. На сегодняшний день в регионах действуют 16 специальных клубов и школ. Особо стоит отметить Паралимпийский тренировочный центр, открывшийся в 2018 году в Нур-Султане. Аналогичные центры, оснащенные современным оборудованием, действуют в США, Великобритании, Японии и Южной Корее. Все наши граждане должны иметь равные возможности для занятия спортом. Хочу подчеркнуть, что государство обязано создавать благоприятные условия для людей с ограниченными возможностями», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Национальная паралимпийская сборная Казахстана завоевала на всех предыдущих играх две золотые и две серебряные медали. По словам Главы государства, эти успехи достигнуты благодаря любви к спорту и усердному труду. Президент возлагает большие надежды на выступления членов паралимпийской сборной.

Чемпион Азии по парадзюдо, обладатель Кубка мира Темиржан Даулет от имени спортсменов национальной сборной поблагодарил Президента за поддержку со стороны государства.

«В этом году исполняется 30 лет Независимости Республики Казахстан. Я ровесник Независимости. Мечта таких молодых людей, как я, родившихся и выросших в свободной стране, – высоко поднять казахстанский флаг. Тренеры сделали все для нашей полноценной подготовки. В Токио мы приложим все свои усилия», – сказал спортсмен.

Двукратный чемпион мира по паратаэквондо Нурлан Домбаев отметил, что у спортсменов появились новые возможности для подготовки к состязаниям.

«Созданы условия для регулярных тренировок паралимпийцев. Я сам готовился в трех городах Казахстана. Среди нас есть спортсмены, проходившие подготовку за рубежом. Благодаря этому состав нашей сборной увеличился в этом году более чем вдвое, тогда как в Рио выезжало всего десять спортсменов. Паратаэквондо впервые вошло в программу Паралимпийских игр. Наша главная цель – объединить нацию и добиться победы, которая вдохновит наш народ», - сказал Нурлан Домбаев.

Президент Национального паралимпийского комитета Кайрат Боранбаев и главный тренер национальной сборной по пауэрлифтингу Артур Томицкий рассказали о подготовке спортсменов.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев отметил, что все казахстанцы будут следить за выступлениями и горячо поддерживать спортсменов. Победа паралимпийцев станет великолепным подарком к 30-летию нашей Независимости. Глава государства пожелал членам сборной успешно представить Казахстан на предстоящих Паралимпийских играх.