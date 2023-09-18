Касым-Жомарт Токаев встретился с исполнительным директором Citigroup Джейн Фрейзер

Президент встретился с главным исполнительным директором американского финансового холдинга Citigroup Джейн Фрейзер. В ходе встречи были рассмотрены перспективы расширения деятельности американского финансового холдинга в нашей стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Citibank Kazakhstan, являющийся единственным американским банком, представленным в Казахстане, выступает одним из ведущих партнеров для международных инвесторов, государственного сектора и крупнейших предприятий.

Глава государства отметил, что в рамках недавнего Послания народу Казахстана перед Правительством была поставлена задача привлечь в страну три надежных зарубежных банка для повышения конкуренции в данной сфере.

Касым-Жомарт Токаев положительно оценил важную роль Citigroup в обеспечении связи МФЦА с глобальными инвесторами и содействии цифровой трансформации финансового сектора.

Глава государства поприветствовал планы Citigroup по финансированию ряда важных проектов, направленных на развитие транспортно-логистического потенциала Казахстана.

Собеседники также обсудили макроэкономические прогнозы и основные тренды мирового финансового рынка.

В рамках встречи между АО «НК «Қазақстан Темір Жолы» и Citibank состоялось подписание Соглашения об основных условиях организации финансирования для приобретения локомотивов Wabtec.

Сегодня в рамках рабочего визита в США глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял в Нью-Йорке президента и главного исполнительного директора компании Wabtec - одного из мировых лидеров в области транспорта и логистики - Рафаэля Сантану.

Рафаэль Сантана проинформировал Главу государства о прорабатываемых инвестиционных проектах по запуску в Казахстане производства локомотивов, использующих водородные технологии, и их комплектующих, созданию инжинирингового центра и трансферту технологий.