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Касым-Жомарт Токаев встретился с главой компании Total Energies Патриком Пуянне

Редактор:  
Ринат Дусумов
9 Июня 2023, 18:36
Касым-Жомарт Токаев встретился с главой компании Total Energies Патриком Пуянне Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров и президента компании Total Energies Патрика Пуянне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи были обсуждены основные аспекты дальнейшего взаимодействия компании Total Energies с Казахстаном и вопросы укрепления сотрудничества энергетическом секторе.

Собеседники также рассмотрели перспективы участия Total в реализации инвестиционных проектов в нефтегазохимической сфере.

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