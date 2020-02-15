Касым-Жомарт Токаев встретился с главами международных организаций

МЮНХЕН. КАЗИНФОРМ - На полях 56-й Мюнхенской конференции по безопасности Глава государства провел встречи с Генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханом Гебрейесусом и Президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

В ходе беседы с Тедросом Адханом Гебрейесусом обсуждались актуальные вопросы взаимодействия между Казахстаном и ВОЗ, в том числе по линии противодействия распространению коронавируса.

Касым-Жомарт Токаев рассказал о принимаемых в Казахстане мерах по профилактике и недопущению распространения коронавируса.

Руководитель ВОЗ представил Президенту последнюю информацию о ситуации вокруг вспышки коронавируса в мире.

На встрече с Петером Маурером были рассмотрены перспективы развития укрепления связей между Казахстаном и Международным комитетом Красного Креста. Собеседники также обменялись мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам международной повестки дня.

Высоко оценив уровень взаимодействия с МККК, Касым-Жомарт Токаев поблагодарил собеседника за высокую оценку со стороны Организации проведенных Казахстаном гуманитарных операций «Жусан» и «Русафа».

В свою очередь Петер Маурер выразил признательность Президенту за возможность открытия представительства Комитета Красного Креста в Казахстане.

В завершение встречи Глава государства вручил Петеру Мауреру Орден «Достык» II степени за вклад в развитие сотрудничества между Казахстаном и МККК.