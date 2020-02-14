Касым-Жомарт Токаев встретился с Генеральным секретарем ОЭСР Хосе Анхелем Гурриа

МЮНХЕН. КАЗИНФОРМ - На полях 56-й Мюнхенской конференции по безопасности Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Хосе Анхелем Гурриа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Собеседники обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между Казахстаном и ОЭСР.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан придает важное значение внедрению стандартов ОЭСР и продолжит активное взаимодействие с этой авторитетной организацией при осуществлении политических и экономических реформ.

Генеральный секретарь ОЭСР высоко оценил многолетнее плодотворное сотрудничество Казахстана с организацией. Хосе Анхель Гурриа проявил большой интерес к выступлению Президента на расширенном заседании Правительства Казахстана 24 января текущего года, многие положения которого были подготовлены с учетом практических предложений и рекомендаций ОЭСР.