Касым-Жомарт Токаев встретился с Генеральным секретарем ОЭСР Хосе Анхелем Гурриа
МЮНХЕН. КАЗИНФОРМ - На полях 56-й Мюнхенской конференции по безопасности Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Хосе Анхелем Гурриа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Собеседники обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между Казахстаном и ОЭСР.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан придает важное значение внедрению стандартов ОЭСР и продолжит активное взаимодействие с этой авторитетной организацией при осуществлении политических и экономических реформ.
Генеральный секретарь ОЭСР высоко оценил многолетнее плодотворное сотрудничество Казахстана с организацией. Хосе Анхель Гурриа проявил большой интерес к выступлению Президента на расширенном заседании Правительства Казахстана 24 января текущего года, многие положения которого были подготовлены с учетом практических предложений и рекомендаций ОЭСР.
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